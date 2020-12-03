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Galatasaray'da rota eski oyunculara çevrildi!
Galatasaray'da rota eski oyunculara çevrildi. Garry Rodrigues ve Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak isteyen Cimbom, hazırlıklara başladı.
GÜNDEM 03.12.2020, 13:49
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Ocak ayında şampiyonluk hamleleri için kolları sıvayan Galatasaray’da gündeme Garry Rodrigues ve Jean Michael Seri geldi.
Her iki oyuncu da daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş olmaları nedeniyle transferde öncelik verilecek isimlerin başında geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’e transfer sözü veren Galatasaray Yönetimi, futbolcu satışı yapmak için hazırlıklara başladı.
Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli’nin yanı sıra Marcao’ya da gelecek olan teklifleri dinlemeye alan yönetim, mutlak surette bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyor. Oyuncu satışından gelecek parayı da Terim’in istekleri doğrultusunda kullanmanın planlarını yapan yönetim, Garry Rodrigues ve Jean Michael Seri ile iletişime geçecek.
Fulham’da forma şansı bulmakta zorlanan Seri, Galatasaray’a sıcak bakarken; Garry Rodrigues’in de İstanbul’u çok sevdiği herkes tarafından biliniyor.
Her iki oyuncu da daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş olmaları nedeniyle transferde öncelik verilecek isimlerin başında geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’e transfer sözü veren Galatasaray Yönetimi, futbolcu satışı yapmak için hazırlıklara başladı.
Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli’nin yanı sıra Marcao’ya da gelecek olan teklifleri dinlemeye alan yönetim, mutlak surette bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyor. Oyuncu satışından gelecek parayı da Terim’in istekleri doğrultusunda kullanmanın planlarını yapan yönetim, Garry Rodrigues ve Jean Michael Seri ile iletişime geçecek.
Fulham’da forma şansı bulmakta zorlanan Seri, Galatasaray’a sıcak bakarken; Garry Rodrigues’in de İstanbul’u çok sevdiği herkes tarafından biliniyor.
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