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Galatasaray'da Rodrigues gelişmesi! Terim istedi tekrar geliyor
F.Bahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisine sahip Al-İttihad'a döndü. Galatasaray eski futbolcusunu radara aldı ve ara transfer döneminde kadrosuna katacak...
GÜNDEM 22.10.2020, 21:51
F.Bahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisine sahip Al-İttihad'a döndü. Galatasaray eski futbolcusunu radara aldı ve ara transfer döneminde hızlı kanat oyuncusunu kadrosuna katmanın peşinde... 29 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ancak bu sezon sözleşmesi feshedilerek eski takımı olan Al-İttihad'a gönderildi. Galatasaray ise yıldız futbolcuyu tekrardan kadrosuna katmak isterken Yeşil Burun Adalı yıldız da G.Saray'a dönmek konusunda sıcak. Bu yüzden yıldız futbolcu İstanbul'da yaşadığı evini boşaltmadı.
Fatih Terim devre arasında onay verirse Rodrigues, G.Saray'a dönmek için maddi fedakârlıkta bulunmaya hazır.
Ocak 2017'de PAOK'tan Galatasaray'a gelen Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a satılmıştı.
Öte yandan Rodrigues, G.Saray'da 78, F.Bahçe'de ise 29 maçta forma giydi.
Fatih Terim devre arasında onay verirse Rodrigues, G.Saray'a dönmek için maddi fedakârlıkta bulunmaya hazır.
Ocak 2017'de PAOK'tan Galatasaray'a gelen Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a satılmıştı.
Öte yandan Rodrigues, G.Saray'da 78, F.Bahçe'de ise 29 maçta forma giydi.
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