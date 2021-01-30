Galatasaray'da Onyekuru'dan maç sonu itiraf!
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
GÜNDEM 30.01.2021, 00:46
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gollerin sahibi Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Henry Onyekuru, "Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu." dedi.
"Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım." diyen Henry Onyekuru, "Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Henry Onyekuru, "Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu." dedi.
"Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım." diyen Henry Onyekuru, "Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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