Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'dan maç sonu itiraf

Rizespor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, "Bu benim önceliğim. Bu forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım" dedi.

Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maç sonunda açıklamalarda bulunarak, "Galatasaray'ın bu kadar eksiğine rağmen 2. sırada olması önemli bir şeydir. Devre arasına kadar yarışın içine atacaktır kendini. Geçen hafta hocamız oyun iyi, skor eksik demişti. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruzGalatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz. Ben hep takım arkadaşlarına yardım eden bir profil oldum. Bu benim önceliğim. Bu forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım" dedi.

