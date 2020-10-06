Galatasaray'da Muslera hamlesi
Galatasaray'da transfersiz geçen son günde TFF'ye gönderilen oyuncu listesinde önemli bir değişiklik yaptı.
GÜNDEM 06.10.2020, 01:29
1
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar forma giyme ihtimali düşük olan Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı.
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Ozornwafor ve Sekidika'nın ise lisansı çıkarıldı ve TFF'ye gönderilen listeye dahil aldı. Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Ozornwafor ve Sekidika'nın ise lisansı çıkarıldı ve TFF'ye gönderilen listeye dahil aldı. Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü