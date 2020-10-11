Galatasaray'da maaş krizi: İndirime rest çeken iki futbolcu kim?

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.

Galatasaray, maaşında yüzde 15 oranında indirim yapmayı kabul etmeyen oyunculara da indirim uygulanarak ödeme yapıldığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cuma günü yaptığı açıklamalarda iki futbolcunun indirim taleplerini kabul etmediğini söylemişti.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bu iki oyuncunun Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu belirtiliyor.

Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak, "Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım yüzde 15 indirimi kabul etti, iki kişi kabul etmedi. Onların ne halt yediklerini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi, hepsi kabul etti, bunlar etmedi." sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir.

Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

