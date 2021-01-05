Galatasaray'da Levent Şahin'den maç açıklaması
Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Konyaspor mağlubiyeti sonrası çok üzgün olduğunu belirtti.
GÜNDEM 05.01.2021, 22:14
Konyaspor'a 4-3 mağlup olan sarı kırmızılılarda Terim'in yokluğundan takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
Sahada tepki veremediklerini belirten Şahin, "Çok çok üzgünüm. Birkaç nedenden ötürü. Çalışılıp emek verilen taktik anlayışımızı hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ne olursa olsun bizler Galatasaray'ız. Ne olursa olsun bir tepki vermemiz gerekiyordu bireysel ve takım olarak." dedi.
Sahada tepki veremediklerini belirten Şahin, "Çok çok üzgünüm. Birkaç nedenden ötürü. Çalışılıp emek verilen taktik anlayışımızı hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ne olursa olsun bizler Galatasaray'ız. Ne olursa olsun bir tepki vermemiz gerekiyordu bireysel ve takım olarak." dedi.
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