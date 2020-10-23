Galatasaray'da kriz büyüyor: 'Feghouli iki gündür idmanlara çıkmıyor'

Alanyaspor'a kaybeden takımı için, Cengiz'in, "Alanyaspor’a kaybettik. Üzülmek de neymiş, deliriyorum! Herkesin bir yorumu var. Bence bu pandemi araları, Milli maç araları hiç yaramıyor bize. Galatasaray dinleniyor sadece... Sonuçlar ortada... Oysa kıran kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan bir rekabet ortamı oluşmasını, o ortamda Galatasaray'ın da yer almasını isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe rağmen karşılığını alamıyorsunuz" dediği belirtilmişti.

Galatasaray son beş maçta istediği sonuçları alamazken, Cengiz, "Falcao gelince, goller atacak... Forması 500 bin satacak, dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin! Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik. Olayın bu yanına çok üzülüyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklama krizinin gölgesinde, Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün antrenmanla devam eden Galatasaray'da Feghouli sahaya çıkmadı.

Feghouli'nin iki gündür idmanlara çıkmıyor olmasa akıllara geçtiğimiz hafta sonunu getirdi. Galatasaray'da pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan indirimi kabul etmeyen ve FIFA'ya giden Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçında da kriz çıkarmıştı.

Yönetim, futbolcular ve teknik heyet üçgeninde yaşanan krizin son dalgasına Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın dahil olduğu konuşuluyor. İddiaya göre transfer dönemindeki durgunluk sebebiyle Fatih Terim ile Şükrü Hanedar arasındaki ipler koptu ve Hanedar, Florya'daki eşyalarını toplayarak deneyimli teknik adamdan uzak bir odaya taşındı.

