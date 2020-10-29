Galatasaray'da koronavirüs vakası
Galatasaray'da Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşması öncesinde koronavirüs şoku yaşanıyor.
GÜNDEM 29.10.2020, 22:19
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Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic. twitter.com/t9JjQiBeqv
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2020
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic. twitter.com/t9JjQiBeqv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2020
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic. twitter.com/t9JjQiBeqv
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2020
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic. twitter.com/t9JjQiBeqv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2020
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