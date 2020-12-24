Galatasaray'da Fatih Terim açıklaması
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'e TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maçlık cezaya "Ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir." diyerek tepki gösterdi.
GÜNDEM 24.12.2020, 21:01
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir." ifadeleri kullanıldı.
Cezanın düzeltilmesi için TFF Tahkim Kuruluna başvurulacağının aktarıldığı açıklamada, "Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır. Bu cezayla birlikte, Kovid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır." ifadelerine yer verdi.
Cezanın düzeltilmesi için TFF Tahkim Kuruluna başvurulacağının aktarıldığı açıklamada, "Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır. Bu cezayla birlikte, Kovid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır." ifadelerine yer verdi.
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