Galatasaray'da Diagne rüzgarı devam ediyor

İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta 32. dakikada sahneye çıkan Mbaye Diagne, Galatasaray'ı 1-0 önde geçirirken, üst üste 3, toplamda da 5 kez ağları sarsmış oldu. Bu arada Mbaye Diagne, attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop'u andı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen sarı kırmızılarda, Oğulcan Çağlayan'ın çevirdiği topu Pablo kendi ağlarına gönderince 64. dakika skor 2-0 oldu. Bu arada Hatayspor'da 82. dakikada ikinci sarı kartı gören Gökhan Karadeniz, takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 90+3. dakikada genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray 23 puana yükselirken, Atakaş Hatayspor 12 puanda kaldı.

Foto: Uğur Şenpire

