Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Transfer döneminin sonuna gelinirken en hareketli kulüplerden biri olacağının sinyallerini veren Galatasaray, sezonun geride kalan kısmında kadro planlamasının dışında kalacak olan oyuncularını başka takımlara kiralamaya devam ediyor.

Fanatik’in haberine göre; Galatasaray son olarak, altyapısından yetişen ve 2019/2020 sezonundan itibaren A Takım’da görev almaya başlayan 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram’ı TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a kiralıyor.



Öte yandan, sarı-kırmızılılar devam eden 2020/2021 sezonunda Ali Yavuz Kol’u Denizlispor, Atalay Babacan’ı Adanaspor, Yunus Akgün’ü ise Adana Demirspor takımına kiralık olarak göndermişti.

Bu sezon takımı ile 2 kez Süper Lig’de ve 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere toplamda 3 karşılaşmada görev alan 17 yaşındaki savunmacı, Milli Takım’ımızın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.

