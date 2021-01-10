Galatasaray'da Arda Turan çıldırdı! 'Bana kafa attı'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Fatih Terim cezasını tamamladı ve kulübede yerini aldı. Mücadelenin ilk yarısında Arda Turan ile Gençlerbirliği futbolcusu Johansson arasında kriz yaşandı.Emre Taşdemir'in sol kanattan getirdiği topla buluşan Mbaye Diagne usta işi bir vuruşla 27. saniyede topu ağlara gönderdi.

Mbaye Diagne, Süper Lig'de forma giydiği 63. maçında 50. golünü attı. Gençlerbirliği'nin as kalecisi Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Übeyd Adıyaman, 27. saniyede gol yedi.

Mbaye Diagne, Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti. Mbaye Diagne, Galatasaray'da son 7 lig maçında 9 gol attı.

Mücadelenin ilk yarısında Arda Turan ile Gençlerbirliği oyuncusu Johansson ikili mücadele yaşadı. Arda, Johansson'un kendisine kafa attığına yönelik tepkide bulundu. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya devam dedi.

