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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak krizi! İstifadan döndü
Galatasaray'da son yaşanan gelişmeler üzerine Abdurahim Albayrak'ın istifanın eşiğinden döndüğü iddia edildi.
GÜNDEM 23.10.2020, 09:47
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz’in Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları hedefe koyan konuşmalarından rahatsızlık duyan İkinci Başkan Abdurahim Albayrak’ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı. Albayrak’ın önceki gün Florya’ya giderek Fatih Terim’e destek olduğu yönünde mesaj vererek Ocak ayında erken seçime gidilmesi şartıyla istifa kararından vazgeçti.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak bundan sonra ise Başkan Cengiz ve yönetimle arasına mesafe koyma kararı aldı. Deneyimli yöneticinin kulübün bir an önce seçime gitmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.Abdurrahim Albayrak ile beraber yönetimde kalıp, küskün olan isimlerin sayısı da böylece dörde yükseldi. Albayrak dışında Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da yönetimle bağlarını koparmış durumdular.
Yönetim kurulu toplantısında Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile tartışan Abdurrahim Albayrak’ın, Başkan Mustafa Cengiz’le sorun yaşamasının sonuçlarının ağır olacağı düşünülüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bu gelişme ile beraber Başkan Cengiz’e en yakın isim olarak Yusuf Günay yer alıyor.
Albayrak’ın yönetim içindeki gücü ve ağırlığı dikkate alınınca Başkan Cengiz ve Yusuf Günay’ın işi nasıl götürecekleri sorgulanmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan bu tartışmaların ve bölünmelerin ışığında iyice seçim atmosferine girildi.
Tüm bu gelişmeler karşısında Teknik Direktör Fatih Terim’in istifa etmeyi düşünmediği ve yönetim kurulu içindeki gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak bundan sonra ise Başkan Cengiz ve yönetimle arasına mesafe koyma kararı aldı. Deneyimli yöneticinin kulübün bir an önce seçime gitmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.Abdurrahim Albayrak ile beraber yönetimde kalıp, küskün olan isimlerin sayısı da böylece dörde yükseldi. Albayrak dışında Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı da yönetimle bağlarını koparmış durumdular.
Yönetim kurulu toplantısında Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile tartışan Abdurrahim Albayrak’ın, Başkan Mustafa Cengiz’le sorun yaşamasının sonuçlarının ağır olacağı düşünülüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bu gelişme ile beraber Başkan Cengiz’e en yakın isim olarak Yusuf Günay yer alıyor.
Albayrak’ın yönetim içindeki gücü ve ağırlığı dikkate alınınca Başkan Cengiz ve Yusuf Günay’ın işi nasıl götürecekleri sorgulanmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan bu tartışmaların ve bölünmelerin ışığında iyice seçim atmosferine girildi.
Tüm bu gelişmeler karşısında Teknik Direktör Fatih Terim’in istifa etmeyi düşünmediği ve yönetim kurulu içindeki gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
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