Galatasaray'a Ukraynalı golcü!
Galatasaray'a Ukraynalı golcü geliyor. Cimbom'un Gent forması giyen Roman Yaremchuk'u transfer etmek için kolları sıvadığı iddia edildi.
GÜNDEM 24.12.2020, 09:42
Yaz transfer döneminde istediği oyuncuları mali nedenlerden dolayı bir türlü kadrosuna katamayan Galatasaray’da ocak ayı bambaşka geçeceğe benziyor. Bilindiği gibi teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı toplantıda transfer sözü almıştı. Yönetim de birçok formülü şimdiden cebine koyarken; deneyimli çalıştırıcının istediği takviyeleri gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor.
Dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao’dan istenen verim alınamaması ve Mbaye Diagne’nin sahada güven vermemesi nedeniyle golcü transferi isteyen Terim’in Roman Yaremchuk’u işaret ettiği öne sürüldü.
Portekiz’in saygın gazetelerinden A Bola’nın haberine göre; Galatasaray, Yaremchuk’u transfer etmek için devre arasında harekete geçecek. Belçika Ligi’nde Gent ile iyi işler başaran Ukraynalı forvetin sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak baktığı ifade edilse de bonservis probleminin ne olacağı ise merak konusu oldu.
Gent formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Yaremchuk; 11 gol, 4 asist kaydetti.
Dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao’dan istenen verim alınamaması ve Mbaye Diagne’nin sahada güven vermemesi nedeniyle golcü transferi isteyen Terim’in Roman Yaremchuk’u işaret ettiği öne sürüldü.
Portekiz’in saygın gazetelerinden A Bola’nın haberine göre; Galatasaray, Yaremchuk’u transfer etmek için devre arasında harekete geçecek. Belçika Ligi’nde Gent ile iyi işler başaran Ukraynalı forvetin sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak baktığı ifade edilse de bonservis probleminin ne olacağı ise merak konusu oldu.
Gent formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Yaremchuk; 11 gol, 4 asist kaydetti.
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