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Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu! Suudi Arabistan'a döndü

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Garry Rodrigues eski takımına geri dönüyor. Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan deneyimli futbolcunun Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

GÜNDEM 24.10.2020, 20:07
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Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu! Suudi Arabistan'a döndü
Fenerbahçe, Al-İttihad'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetmişti.

Sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a döneceği iddia edilen deneyimli futbolcunun, sözleşmeli futbolcusu olduğu Al-İttihad'a döndü.
29 yaşındaki kanat oyuncusu,  Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a 10 numaralı formayı giyecek.
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