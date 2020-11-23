Galatasaray'a soğuk duş! Galatasaray 1-1 Kayserispor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyordu.Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etmişti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

