Galatasaray'a Okay Yokuşlu sürprizi
Celta Vigo'nun yeni transferler adına Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a gitmesine izin verebileceği belirtildi.
GÜNDEM 22.09.2020, 17:49
Galatasaray'da orta saha transferi için ilk adaylar arasında Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu yer alıyordu. Hatta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Okay için bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik, istiyorum da ama bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti yok" ifadelerini kullanmıştı ki İspanya'dan gelen son haberler transferin mümkün olabileceğine işaret etti.
Galicia Press'in haberine göre Celta Vigo, transfer dönemi bitmeden Carlos Fernandez, Rafinha, Diego Marino ve hatta Puig transferlerini bitirmek istiyor. Fakat Celta'nın mevcut maaş limiti ve oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle iki isimle yollarını ayırması gerektiği aktarılıyor.
Rafinha'nın bonservisini almak isteyen Celta'da bu noktada Okay Yokuşlu konusunda sürprizler yaşanabileceği belirtildi. Okay'ın Galatasaray forması giymek istiyor olması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali olduğu ve transfer döneminin sonuna doğru Celta'nın tavrının değişebileceği belirtildi.
Galicia Press'in haberine göre Celta Vigo, transfer dönemi bitmeden Carlos Fernandez, Rafinha, Diego Marino ve hatta Puig transferlerini bitirmek istiyor. Fakat Celta'nın mevcut maaş limiti ve oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle iki isimle yollarını ayırması gerektiği aktarılıyor.
Rafinha'nın bonservisini almak isteyen Celta'da bu noktada Okay Yokuşlu konusunda sürprizler yaşanabileceği belirtildi. Okay'ın Galatasaray forması giymek istiyor olması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali olduğu ve transfer döneminin sonuna doğru Celta'nın tavrının değişebileceği belirtildi.
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