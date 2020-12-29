Galatasaray'a Feghouli şoku!

Sofian Feghouli, Trabzonspor maçında ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk etmişti. Çekilen MR sonucu 31 yaşındaki oyuncunun en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Öte yandan Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in ise izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandı, iki oyuncu da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Karantina süresi dolan ve yapılan son testleri de negatif çıkan Mbaye Diagne de antrenmanda yer aldı.

