Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! İşte Ganalı yıldız

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın gündemine şimdi de sürpriz bir isim geldi. Danimarka ikinci lig ekiplerinden Fremad Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev, Rusya'da yayım yapan Metaratings adlı internet sitesine verdiği özel röportajda Ganalı 10 numaraları Emmanuel Toku'yu Sarı Kırmızılılar'ın istediğine yönelik bazı iddialar olduğunu söylerken şunları kaydetti:



"Emmanuel ile CSKA Moskova'nın ilgilendiği doğru. Skive ile 29 Eylül'de oynadığımız maça CSKA'nın gözlemcileri geldi ve Emmanuel o maçta iki gol kaydetti. Daha sonrasında Basında konuyla ilgili dedikodular çıkmaya başladı. Şu anda ise her şey duruldu. Danimarka'nın en iyi takımı Brondby ile sezonun en önemli maçına çıktık ve onları 2-1 yendik. Emmanuel o maçta da fileleri havalandırdı ve çılgın bir futbol oynadı. Nordsjælland ve Galatasaray haberlerinin nedeni de bu.

Galatasaray'ın oyuncuyu ne kadar istediğini bilmiyorum. Ancak Türk basınında söz konusu transferin çok popüler olduğu da bir gerçek. Beni arayan Türk gazetecilerin numaralarını engellemekten yoruldum. Nordsjælland ise oyuncuyu gerçekten istiyor. Onlar için bu iş olay çünkü aynı ülkenin takımıyız. Olayları daha yakından takip edebiliyorlar.

Kulüp olarak her ihtimale açığız. Böylesine büyük kulüpler kapınıza geldiğinde oyuncunuzu gitmesine nasıl izin vermeyebilirsiniz ki? Ancak bunun için istediğimiz bir bedel var. Onu isteyen takımlar savaşsın ve sonucunu görelim. Kendisinin potansiyeli gerçekten inanılmaz. Onunl her gün konuşuyorum ve neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bunu bir yıl önce söylediğimde Emmanuel'i kimse tanımıyordu. O, her halükarda üst seviyede futbol oynayacak. Cevabını bekleyen tek soru, transferinin Ocak'ta mı yoksa önümüzdeki yaz mı gerçekleşeceği."