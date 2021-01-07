Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e verilen cezalar onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig kulüplerine verilen cezalar hakkında açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'in de 50 bin TL'lik para cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu, Cengiz’in kulübün resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Kurul bu nedenle 100 bin TL para cezası verdi.

Kurul diğer incelemeyle ligili ise şu açıklamayı yaptı:



TFF Tahkim Kurulu’ndan Başakşehir’e de ceza yağdı.

Konuyla ilgili o açıklama da şöyle:



“- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

"- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

