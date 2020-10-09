Galatasaray Ümit Milli Takım karşısında! İşte maç saati...

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi.

Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Daha sonra akselerasyon çalışmasıyla devam edildi. Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 17.00’de Türkiye Ümit Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yapacak.

Bu akşam saat 17:00'de başlayacak mücadelenin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak canlı skor takibi ve maçın detayları bu sayfada olacak...

Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle Süper Lig ve Avrupa kupalarında şans bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Bu arada Ümit Milli Takım kadrosunda Galatasaray'ın Şanlıurfaspor'a kiraladığı Erkan Süer de bulunuyor.



Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).

