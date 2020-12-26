Galatasaray Trabzon'dan 3 puanla dönüyor...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.
GÜNDEM 26.12.2020, 21:24
3
Trabzon Medical Park'ta oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi.
Bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.
Maçın 34. dakikasında sakatlanan Sofiane Feghouli oyuna devam edemezken, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Taylan Antalyalı, mücadelenin 35. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçı için cezalı duruma düştü.
Galatasaray, 44. dakikada Arda Turan'ın attığı golle Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Trabzonspor'da Vitor Hugo, 64. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Majid Hosseini'ye bıraktı.
Son olarak 24 Ekim'de oynanan BB Erzurumspor-Galatasaray maçında forma giyen Radamel Falcao, 63 gün sonra yeniden oyunda... (85. dakika)
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Trabzon deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.
Maçın 34. dakikasında sakatlanan Sofiane Feghouli oyuna devam edemezken, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Taylan Antalyalı, mücadelenin 35. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçı için cezalı duruma düştü.
Galatasaray, 44. dakikada Arda Turan'ın attığı golle Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Trabzonspor'da Vitor Hugo, 64. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Majid Hosseini'ye bıraktı.
Son olarak 24 Ekim'de oynanan BB Erzurumspor-Galatasaray maçında forma giyen Radamel Falcao, 63 gün sonra yeniden oyunda... (85. dakika)
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Trabzon deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|14
|27
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|15
|28
|3. M. United
|14
|27
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Southampton
|15
|25
|9. Man City
|13
|23
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|15
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü