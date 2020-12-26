Galatasaray Trabzon'dan 3 puanla dönüyor...

Trabzon Medical Park'ta oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 29'a yükseltirken, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

Maçın 34. dakikasında sakatlanan Sofiane Feghouli oyuna devam edemezken, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Taylan Antalyalı, mücadelenin 35. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçı için cezalı duruma düştü.

Galatasaray, 44. dakikada Arda Turan'ın attığı golle Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Trabzonspor'da Vitor Hugo, 64. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Majid Hosseini'ye bıraktı.

Son olarak 24 Ekim'de oynanan BB Erzurumspor-Galatasaray maçında forma giyen Radamel Falcao, 63 gün sonra yeniden oyunda... (85. dakika)

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Trabzon deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

