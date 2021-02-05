Galatasaray, Sofiane Feghouli'yi göndermek istedi!

Galatasaray'ın devre arasında uzun uğraşlar sonucunda gerçekleştirdiği Mostafa Mohamed transferinin yankıları sunuyor. 23 yaşındaki santrforu Zamalek kulübüyle yaşanan gerilim nedeniyle elinden kaçıran Saint Etienne'de yönetim kurulu üyesi Bernard Caiazzo, Mısır'da yayım yapan El Captain gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



"Mostafa Mohamed transferi tuhaf ve şaşırtıcıydı. Zamalek'e 5 milyon dolar nakit önerdik. Herkesin finansal kriz yaşadığı bir dönemde bu teklif yerine 2 milyon doları nasıl kabul ederler? Dürüst olmak gerekirse Galatasaray çekingendi ve parayı hemen ödemediler. Oyuncuyla sözleşme görüşmesi yapmak için bir futbolcularını elden çıkardılar ve Sofiane Feghouli'yi de göndermek istediler.

Mohamed, büyük bir oyuncu. Zamalek'te sezon sonuna kadar kalsaydı her kulüp onu kadrosuna katmak isteyecekti. Olimpiyat Oyunları'nda herkes onu seyredecek. Kendisini devre arasında takıma kazandırmak istememizin nedeni de buydu. Zaten o da Saint Etienne'e gelmek istiyordu ama transfer gerçekleşmedi."

