Son Dakika
Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin yokluğunda yola devam edecek!
Galatasaray’ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Sofiane Feghouli'nin kaçıracağı maçlar belli oldu.
GÜNDEM 30.12.2020, 09:36
1
Sarı-kırmızılıların deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan ve 34. dakikada yerini Ömer Bayram’a bırakan Sofiane Feghouli’nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray’ın ligde oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahada olamayacak. Sakatlık süresinin uzamaması durumunda Feghouli’nin Beşiktaş derbisinde görev yapması bekleniyor.
Feghouli sakatlandıktan sonra oyuna dahil olan Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan’ın Galatasaray’ı 2-0 öne geçiren golünün asistini yapmıştı. Fatih Terim’in 29 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kaldığı ve Cezayirli yıldızın yokluğunda görev vereceği öğrenildi.
Sezonun geride kalan kısmında Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Sofiane Feghouli geçtiğimiz yıllarda sergilediği performansın gerisinde gözüküyor. 15 maçın 13 tanesine ilk 11’de çıkan Cezayirli futbolcu, 1 gol atmayı başardı. 3 tane de asist yapan 31 yaşındaki Feghouli, Galatasaray’ın attığı 4 gole katkı sağladı.
Feghouli sakatlandıktan sonra oyuna dahil olan Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan’ın Galatasaray’ı 2-0 öne geçiren golünün asistini yapmıştı. Fatih Terim’in 29 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kaldığı ve Cezayirli yıldızın yokluğunda görev vereceği öğrenildi.
Sezonun geride kalan kısmında Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Sofiane Feghouli geçtiğimiz yıllarda sergilediği performansın gerisinde gözüküyor. 15 maçın 13 tanesine ilk 11’de çıkan Cezayirli futbolcu, 1 gol atmayı başardı. 3 tane de asist yapan 31 yaşındaki Feghouli, Galatasaray’ın attığı 4 gole katkı sağladı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü