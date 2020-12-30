Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin yokluğunda yola devam edecek!

Sarı-kırmızılıların deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan ve 34. dakikada yerini Ömer Bayram’a bırakan Sofiane Feghouli’nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray’ın ligde oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahada olamayacak. Sakatlık süresinin uzamaması durumunda Feghouli’nin Beşiktaş derbisinde görev yapması bekleniyor.



Feghouli sakatlandıktan sonra oyuna dahil olan Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan’ın Galatasaray’ı 2-0 öne geçiren golünün asistini yapmıştı. Fatih Terim’in 29 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kaldığı ve Cezayirli yıldızın yokluğunda görev vereceği öğrenildi.



Sezonun geride kalan kısmında Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Sofiane Feghouli geçtiğimiz yıllarda sergilediği performansın gerisinde gözüküyor. 15 maçın 13 tanesine ilk 11’de çıkan Cezayirli futbolcu, 1 gol atmayı başardı. 3 tane de asist yapan 31 yaşındaki Feghouli, Galatasaray’ın attığı 4 gole katkı sağladı.

