Galatasaray Sivas'ta Arda'yla güldü

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puan kazandı. Sarı-kırmzılı ekbin gollerini 19. dakikada Belhanda, 48. dakikada da Arda Turan attı.

Sivasspor'un tek golünü ise 77. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Sivasspor ayrıca 45+1'de maç 1-0'ken Fayçal Fajr'la bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken, Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

