Galatasaray savunmasına Konyaspor'dan takviye!

Sezon başından bu yana savunma hattında özellikle stoper bölgesinde sık sık eksiklerle ve istikrarsız performanslar ile karşı karşıya kalan Galatasaray, devre arasında bu noktaya mutlak takviye yapmayı amaçlıyor.



Fotomaç’ın haberine göre; Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray Yönetimi, bu sezon Konyaspor’da ortaya koyduğu istikrarlı performans ile dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı’yı transfer listesine ekledi.

Sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir takip ettiği ve özellikle Konyaspor karşısında 4-3 kaybedilen mücadelede de etkili bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı kulübün kapısını resmi bir teklif ile yakın zamanda çalmaya hazırlanıyor.

Milli Takım’ımızın alt yaş kategorilerinde forma giyen 26 yaşındaki stoper, kariyerinde Samsunspor, Adana Demirspor, Altay, Denizlispor ve Giresunspor gibi takımlarda da top koşturdu. Öte yandan, 2020/2021 sezonuna Konyaspor forması giyerek başlayan savunmacının, kulübü ile 30 Haziran 2022’ye kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

