Galatasaray Rangers karşısında üzdü! UEFA'ya veda etti!
UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Galatasaray deplasmanda İskoçya ekibi Rangers karşı mağlup oldu.
GÜNDEM 02.10.2020, 00:07
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, deplasmanda Glasgow Rangers'a 2-1 yenildi.
Alınan sonuca göre Galatasaray'a Avrupa'ya veda ederken Rangers'a turu getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 87. dakikada Marcao'dan geldi.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerası sona ererken Rangers gruplara yükselen taraf oldu.
Alınan sonuca göre Galatasaray'a Avrupa'ya veda ederken Rangers'a turu getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 87. dakikada Marcao'dan geldi.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerası sona ererken Rangers gruplara yükselen taraf oldu.
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