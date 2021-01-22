Galatasaray Onyekuru transferini açıkladı

Galatasaray, Nijeryalı yıldız futbolcu Onyekuru transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

