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Galatasaray kural hatasından son anda döndü!
Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile golsüz berabere kalırken, derbide kural hatasından son anda döndüğü ortaya çıktı.
GÜNDEM 28.09.2020, 09:29
Teknik direktör Fatih Terim, maçın 70. dakikasına kadar oyuncu değişikliği yapmamıştı. Deneyimli teknik adam bu dakikada üç ismi aynı anda değiştirdi. Feghouli'nin yerine Babel, Arda Turan'ın yerine Etebo ve Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi.
Değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.
Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
Değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.
Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
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