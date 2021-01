Galatasaray, İrfan Can Kahveci olmazsa onu alacak!

Son günlerde gündemin sıcak konusu olan İrfan Can Kahveci transferini bitirmesi beklenen Galatasaray, büyük bir sürprizle karşılaştı. Sarı-kırmızılıların İrfan Can girişimi sürerken Fenerbahçe de oyuncu için devreye girdi ve Medipol Başakşehir’in kapısını güçlü teklifler ile çaldı. Bu transferde Medipol Başakşehir ve İrfan Can Kahveci’nin kararı beklenirken sarı-kırmızılılar alternatiflerini de belirledi.



Asist Analiz'den İlhan Tüysüz’ün haberine göre; Galatasaray Yönetimi, mutlak bir orta saha takviyesi yapmak istediği bu transfer döneminde İrfan Can Kahveci girişimlerinin olumsuz sonuçlanması durumunda eski oyuncusu Jean Michael Seri’yi tekrardan kadrosuna katacak.

Öte yandan, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Fulham, bu sezon Fildişi Sahilli orta saha futbolcunun lisansını çıkartmamıştı.