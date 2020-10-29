Galatasaray için Khvicha Kvaratskhelia itirafı

Rus basınında çıkan habere göre; Galatasaray, Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia görüşmelere başladı ve teklifte bulundu. Ancak Rus kulübü, Galatasaray'ın teklifini yeterli bulması ve bu transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray, Kvaratskhelia için Rubin Kazan Başkanı Rüstem Saimanov ile bizzat iletişime geçti. Genç futbolcu için 15 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Rus ekibinin başkanı, Galatasaray'dan gelen bu teklifi reddetti ve oyuncuyu gelecekte daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı belirtildi.

oKhvicha Kvaratskhelia, 12 maça çıktı ve 2 gol 4 asist yapma başarısı gösterdi.

