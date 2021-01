Galatasaray görüşmelere devam ederken, F.Bahçe resmen devreye girdi!

Süper Lig’in tarihi ezili rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe sadece sahalarda karşı karşıya gelmiyor. Ezeli rakipler transferde de birbirine üstünlük kurmanın peşinde.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelere devam ettiği İrfan Can Kahveci transferi için Fenerbahçe resmen devreye girdi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeleri devam ettiği İrfan Can Kahveci transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katarak dengeleri değiştiren Fenerbahçe dün Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi.

Sarı lacivertli yönetim transfer görüşmesi için bugün bir görüşme talep etti ve Başakşehir kulübü de bu görüşmeyi kabul etti. Taraftar bugün bir araya gelecek ve Fenerbahçe yönetimi milli yıldız için resmi teklifini sunacak.

Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon euro + paydan %20 istediği öğrenildi.

Milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin transfer konusunda Galatasaray ve ya Fenerbahçe diye taraf seçmediğini, hangi takım olursa transfer olabileceğini yönetime iletti.