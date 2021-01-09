Galatasaray, Gençlerbirliği'ni çok rahat geçti: 6 - 0

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'nin 6-0 mağlup etti. Cimbom'un Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 27. saniyedeki golüyle Süper Lig'de bu sezonun en erken golüne imza bir başka yıldızı Faslı Belhanda ise hat-trick yaparak geceye damga vurdu. Galatasaray'da lisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor, 82. dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna girerek kariyerinde ilk kez sarı kırmızılı ekibin bir resmi maçında yer aldı

Galatasaray maça çok hızlı başladı. Arda Turan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, hiç bekletmeden hızla pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Karşılaşmanın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 30. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Golü atan isim ise Belhanda olurken asist Arda Turan'dan geldi. 44. dakikada sarı-kırmızılılar bir gol daha buldu. İlk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd'in kısa düşen vuruşunda topu kapan ve ceza sahasına giren Belhanda, sağ çaprazda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0. 45+2. dakikada Galatasaray, farkı 4'e çıkardı. Emre Taşdemir'in soldan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışı sol çaprazda Oğulcan Çağlayan aldı. Bu oyuncu, pasını Arda Turan'a aktarırken, Arda da topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazdaki Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.Galatasaray, 64. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle skoru 5-0 yaptı. Galatasaray, 67. dakikada Ryan Babel'in penaltıdan attığı golle skoru farkı altıya çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 33'e çıkartırken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.

