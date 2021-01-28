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Galatasaray genç yıldızla anlaşma sağladı! Taraftar sosyal medyayı yıktı
Galatasaray genç yıldız Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızlı taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
GÜNDEM 28.01.2021, 22:03
İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galtasaray, bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif olarak Gedson Fernandes'i belirlemişti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı ekip daha önce de temasa geçtiği Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti.
Gelen bilgilere göre Galatasaray genç oyuncu ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı ekibinin Benfica ile kiralık anlaşma üzerine görüştüğü belirtildi.
Portekiz futbolunun gelecekte çok şey beklediği Fernandes, Tottenham'a 60 milyon satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı. İngiliz ekibinde fazla süre bulamayan yıldız oyuncu bu sezon sadece 2 maçta forma giydi.
Öte yandan Fernandes iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 1 saatlik süreç içinde konuyla ilgili olarak 5 binden fazla paylaşım yapıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı ekip daha önce de temasa geçtiği Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti.
Gelen bilgilere göre Galatasaray genç oyuncu ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı ekibinin Benfica ile kiralık anlaşma üzerine görüştüğü belirtildi.
Portekiz futbolunun gelecekte çok şey beklediği Fernandes, Tottenham'a 60 milyon satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı. İngiliz ekibinde fazla süre bulamayan yıldız oyuncu bu sezon sadece 2 maçta forma giydi.
Öte yandan Fernandes iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 1 saatlik süreç içinde konuyla ilgili olarak 5 binden fazla paylaşım yapıldı.
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