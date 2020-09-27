Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Abdullah Avcı yorumu
Ünlü teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk devresini beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.
GÜNDEM 27.09.2020, 20:51
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Teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasını analiz etti. Avcı, Fenerbahçe'nin planını şu şekilde özetledi: "Topun Luyindama'ya gitmesini sağlayıp Ozan'la baskı başlatarak blok halinde basıyorlar"
Abdullah Avcı, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 45 dakikası için şu analizi yaptı: Fenerbahçe takım savunmasında başarılı. Özellikle Ozan ve Valencia'nın önünde oynamalarının sebebi iki stoperi ve aralarına girerek Taylan'ı sağa iterek topun Luyindama'ya gitmesini sağlamak.
"Fenerbahçe bu anlamda takım savunmasını, oyunculara olan baskıyı doğru yaptı. Galatasaray'ın iki stoperi sarı kartlı. Geçiş oyunlarında stoperler nasıl tepki verecekler göreceğiz."
"Özellikle pas bağlantısını Luyindama'ya yönlendirip, Ozan'la baskı yapıp blok halinde arkadan geliyorlar."
Abdullah Avcı, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 45 dakikası için şu analizi yaptı: Fenerbahçe takım savunmasında başarılı. Özellikle Ozan ve Valencia'nın önünde oynamalarının sebebi iki stoperi ve aralarına girerek Taylan'ı sağa iterek topun Luyindama'ya gitmesini sağlamak.
"Fenerbahçe bu anlamda takım savunmasını, oyunculara olan baskıyı doğru yaptı. Galatasaray'ın iki stoperi sarı kartlı. Geçiş oyunlarında stoperler nasıl tepki verecekler göreceğiz."
"Özellikle pas bağlantısını Luyindama'ya yönlendirip, Ozan'la baskı yapıp blok halinde arkadan geliyorlar."
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