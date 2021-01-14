Galatasaray, Fatih Terim ile yolları ayrılıyor mu?

Malatyaspor sonrası Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılık sinyali açıklamaları gündem oldu. Terim'in açıklamaları camiayı karıştırırken deneyimli çalıştırıcının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim, "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı açıkçası ben malumu ilan ettim, kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Herkes konuşurken bir şey yok ben söylerken mi olay oluyor? Bu konular çok uzun ama bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil benim burada Galatasaray'a sözüm var, emeğim var. Zaten Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor, bu Mayıs'ta... Onun için sözüm sözdür, sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden canımız sağolsun, canının sağolsun demek en doğrusu..." dedi.

Fatih Terim'le yolların ayrılacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine Mustafa Cengiz: "Öyle bir şey yok. Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz." diye cevap verdi.

