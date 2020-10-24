Galatasaray Falcao ile güldü

Galatasaray altı hafta aradan sonra Süper Lig’de galip geldi. Süper Lig’de son üç haftadır galibiyete hasret kalan sarı kırmızılar Erzurumspor deplasmanından Emre kılınç ve Falcao’nun golleriyle galip gelmesini bildi. Gol attıktan 3 dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gören Falcao takımını eksik bıraktı.Galatasaray son 10 dakikayı on kişi tamamladı.

Geçen hafta kendi evinde Alanyaspor karşısında 2-1 mağlup olan Galatasaray ‘da Erzurumspor deplasmanında kaleci Fatih ve Emre akbaba Fatih Terim tarafından kesik yedi. Geçen hafta Hatayspor karşılaşması iptal olan Erzurumspor üç hafta aradan sonra Süper Lig’de bir karşılaşmaya çıktı.

İlk yarının son dakikasında Marcao’nun müdahalesiyle penaltı kazanan ev sahibi ekip devreye 1-1 beraberlikle girsede ikinci yarıda Falcao’nun golü engel olamadı.

Geçtiğimiz haftaların aksine kenarda hareket halinde olan Fatih Terim’in oyuna sürekli müdahalede bulunduğu gözlemlendi. Oyun içinde sık sık oyuncuların uyaran Fatih Terim özellikle Belhanda ile yakından ilgilendiği gözlendiGalatasaray bu sonuçta puanını 10’a Yükseltirken Erzurumspor yedi puanda kaldı.

Foto ve Haber: Uğur Şenpire

