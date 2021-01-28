Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!
Galatasaray, Newcastle United'dan ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin'le her konuda anlaştı.
GÜNDEM 28.01.2021, 06:15
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Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui’nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen DeAndre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ABD’li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar’a 3.5 yıllık imza atması gündemde.
Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.
Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.
Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.
Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.
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