Galatasaray, çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta 102. dakikada golü bulan Yeni Malatyaspor, zorlu mücadelede 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da Luyindama 120+1. dakikada beraberliği getiren golü attı ve turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

Penaltılarda rakibini 7-6 mağlup eden Galatasaray, adını bir üst tura yazdırdı.

