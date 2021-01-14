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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den adaylık için flaş sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 14.01.2021, 15:34
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den adaylık için flaş sözler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le gerçekleştirdiği görüşme sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar satır başları şu şekilde:
"3-5 gündür büyük bir kaos yaratma, özellikle sosyal medyada üzüldüğüm, bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez.

Biz göreve başladığımızda, kulüpte genel durum şuydu: Bütün tersanelerine girilmiş diyeceğim ama o çok abartılı olur. 157 milyon Euro'ya yakın borcumuz vardı. Transfer yasağı vardı. 3 gün içinde 32 milyon TL ödedik. Şükürler olsun hallettik.
Millet hafife alıyor. Bize 4 ay süre verdiler, 67 sayfa rapor hazırladık. İlk defa bir kulüple ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA'da da yer yerinden oynadı.
Galatasaray'a kayyım atanıyordu. Bundan kurtardık...

Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Değerli bir rakibimiz. Futbolcularımız ölümüne oynayacak. Son maçlarda haksız puanlar da kaybettik.
Galatasaray şu anda ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli ve onurlu futbolcularımız var.
Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz. Bir de vasat diyorlar şimdi yeni çıktı. Arapça'da vasat derseniz orta şekerli kahve olur.
Biz 100 milyon Euro kâr etmediğimiz için suçluyuz ama benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın aday değilim."
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