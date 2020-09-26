Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Dev maçın dünyanın sayılı derbilerinden olduğunu belirten Cengiz, "Futbolla yatan, futbolla kalkan bir ülkeyiz. Pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımıyla sevinmesi ya da üzülmesi vardı. Hem kendimiz hem de rakip açısından insanların çok fazla üzülmemesini isterim. Dış faktörlerin, hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği; kıran kırana ve hak edenin kazanacağı bir maç dilerim. Hak edenin Galatasaray olmasını yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Belhanda ve Marcao hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili soruyu ise yanıtlamaktan kaçındı.

Erkek basketbol takımının ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynadığı maçı da değerlendiren Cengiz, şunları söyledi:

"Hiçbir takımımız yenilse de yense de asla yalnız yürümeyecek. Hep orada olacağız, onların yanında olacağız. Fakat tabii ki gerçekler var. Anadolu Efes bizi Avrupa'da da iyi temsil eden bir takımımız. Bütçe farklarına baktığımızda biz 2 milyon dolar, onlar ise bizim yaklaşık 10-15 katımız. Bütün branşlarda kendine yeter mali yapılanma içindeyiz. Ayrıca son Bankalar Birliği ile aylardır yaptığımız yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında da amatör şubelere desteğinin şubelerin kendisine yetmesi bazında olmasını istiyorlar. Futboldan amatör dallara olan geçişin en aza indirilmesini istiyorlar. Biz buna uymaya çalışıyoruz."

Cengiz, 4-5 yıl önceki 30-35 milyon euro bütçelerden 2 milyonlara geldiklerine dikkati çekerek, "Bunun da yaklaşık 1,8 milyon avrosu gerek iddaa, gerek federasyon destekli." görüşlerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, karşılaşmaların makul sayıda seyirciyle oynanmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.

