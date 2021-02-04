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Galatasaray Başkanı Cengiz'den flaş sözler: Ahmet Kaya gibi kafama...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair sorulara cevap verdi.

GÜNDEM 04.02.2021, 15:12
Galatasaray Başkanı Cengiz'den flaş sözler: Ahmet Kaya gibi kafama...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV'de spor gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Mali durumlar üzerinden yaşanan sorunlara değinerek transfer meseleleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Cengiz, şöyle konuştu:
"Bugün Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri. Hepsini alırım, İrfan Can'ı da alırım sonra da hadi bana eyvallah derim giderim. Ben bunu yapar mıyım. Beni gebertseniz bunu yapmam. Bana istedikleri kadar beceriksiz desinler. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Ahmet Kaya gibi "Kafama sıkar giderim".
Yağmur çamur kar... Taraftarın bazısı maça gelecek parası var,  dönecek parası yok. Ben bu insanlara ihanet etmem. Bir grup muhalif bana çok takılıyor. Bazı yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray, dürüstlük abidesi olmak zorundadır. Bana yanlış yaptığımı söylediğinizde, kafanızda en ufak bir soru varsa sorabilirsiniz. Camiamdan bu yönde bana sorular geldi."

Bir muhabirin, "Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi nasıl gerçekleşti? Bu transferin etik dışı olduğunu savunanlar var" sorusuna cevap veren Başkan Cengiz, "Benim önümde soru yok. Soruları bilmiyorum. İnceleme fırsatım bile olmadı. Rakiplerimizin sıkı taraftarları diyor ki, "siz 100 bin Euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız?". 4 milyon da Euro mu, TL mi o söylenmiyor. Şark kurnazlığı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federayonu'nun limitleri açıklaması gerektiğini kaydeden Başkan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:
"Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da TFF'ye sordum. Açıklayın dedim. 'Hangi kulübün ne kadar açığı var?' Mahremiyet dendi. Ama bu aldatıcı. İnsanlar zannediyorlar ki 490 milyon harcayabilirim. Bunun içinde bütün ücretler var. Ben açıklıyorum dedim, siz de açıklayın dedim.  TFF'ye sesleniyorum. Dedikodulara mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı ne kadar harcadılar açıklasın. 'Benim 1 milyon Euro'ya yakın limitim var' dedim. 'Bir kaç kulüp artıdayım' dedi. "TFF açıklasın" dedim. TFF bu konuda dürüst, açık. Yetmiyor ben UEFA'dan da denetleniyorum. Tek tek bizi denetliyorlar."
"Erencan Yardımcı gibi oyuncular bizim geleceğimiz. Biz Emin Bayram'ı bedavaya verdik. Bir kişi sordu mu, Emin Bayram neden bedavaya Boluspor'a gitti? Bu gençler oynamak istiyor. Rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak, ölecek."

Oyuncuların maaş meselesine de değinen Cengiz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar'a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. Omar hazırdı, maaşının 1 milyon eurosunu ertelerdik. Kendimizden utandık. Galatasaray'da, Türk kültüründen geleneğinde bu yok."
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