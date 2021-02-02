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Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
23. haftada Süper Lig heyecanı Galatasaray - Başakşehir maçı ile devam edecek. Galatasaray Türk Telekom Arena'da Başakşehir'i .konuk ederken maçın saati de belli oldu.
GÜNDEM 02.02.2021, 12:55
. Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Onyekuru, Halil Dervişoğlu gibi yıldızlarla kadrosundaki eksikleri kapatan Galatasaray, Aykut Kocaman ile yükselişe geçmek isteyen Başakşehir'i. konuk edecek.
Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler merakla araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Başakşehir maçı 2 Şubat Salı günü saat 19:00'da başlayacak. Heyecanı yüksek olacak maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel
Başakşehir: Mert, Ömer, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet, Ömer Ali, Fernandes, Aleksic, Ba
.
Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler merakla araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Başakşehir maçı 2 Şubat Salı günü saat 19:00'da başlayacak. Heyecanı yüksek olacak maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel
Başakşehir: Mert, Ömer, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet, Ömer Ali, Fernandes, Aleksic, Ba
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