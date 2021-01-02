Galatasaray-Antalyaspor maçında damga vuran görüntü!
Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta cezası sebebiyle tribünde olan Fatih Terim'in tepkileri dikkat çekti.
GÜNDEM 02.01.2021, 22:15
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Fatih Karagümrük- Galatasaray maçında kırmızı kart gören ve 4 maçlık cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor ile oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.
Tecrübeli teknik adamın maç esnasındaki tepkileri dikkat çekti. Terim'in görüntüleri, sosyal medyada da gündem oldu.
Fatih Terim, 9 Ocak'ta oynanacak Gençlerbirliği maçıyla kulübeye dönecek.
Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada Göztepe'yi 3-1, 15. haftada ise Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. ki haftada 6 puan alan Galatasaray, 16. haftada puan kaybı yaşadı
Tecrübeli teknik adamın maç esnasındaki tepkileri dikkat çekti. Terim'in görüntüleri, sosyal medyada da gündem oldu.
Fatih Terim, 9 Ocak'ta oynanacak Gençlerbirliği maçıyla kulübeye dönecek.
Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada Göztepe'yi 3-1, 15. haftada ise Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. ki haftada 6 puan alan Galatasaray, 16. haftada puan kaybı yaşadı
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