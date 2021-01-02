Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor'u 2-0 yenerek zirveye konan sarı kırmızılılar yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Hatayspor'a ağır bir skorla mağlup olan Antalyaspor ise Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.

Öte yandan her iki takımın taraftarları maç saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.



Galatasaray - Antalyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak

.

