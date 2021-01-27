Galatasaray anlaşma sağladı! Mostafa Mohamed geliyor

Galatasaray'ın uzun süredir beklediği yıldız isim Mostafa Mohamed konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in kulübü Zamalek'le de anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki golcünün perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

St. Etienne'in de aradan çekilmesiyle birlikte Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşen tek kulüp haline gelen Galatasaray, teklifini yükseltmişti. Galatasaray, 1,5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önermiş. 2021-22 sezonun sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu teklifi yapmıştı.

