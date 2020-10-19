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Galatasaray-Alanyaspor maçı: Rıdvan Dilmen'den penaltı değerlendirmesi
Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Alanyaspor maçında verilen tartışmalı penaltıya ilişkin açıklamada bulundu. Dilmen, Alanyaspor'un ilk yarıda beklediği penaltı pozisyonu için " Ben vermem" dedi.
GÜNDEM 19.10.2020, 22:10
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Galatasaray-Alanyaspor maçında son dakika gelişmesi: Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu için Rıdvan Dilmen "Ben vermem" değerlendirmesinde bulundu.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçını Rıdvan Dilmen yorumladı... Galatasaray'a karşılaşan Alanyaspor'un, maçın ilk yarısında beklediği penaltı pozisyonunu değerlendiren Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın en iyi tarafı kulübesi. 3-4 banko oynayabilen oyuncusu kenarda duruyor. Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonda ben vermem. Diğer ele çarpsa penaltı ama verilmemesi doğru karar. Etebo'nun iki sarısı doğru. Galatasaray'ın penaltısı da doğru karar." dedi.
Penaltı kararının verilmemesinin doğru bir karar olduğunu ifade eden Dilmen, "Alanya çok rahat geliyor. Maç 11'e 11 oynansa üç ihtimalli görünüyordu. Şimdi yine ortada görüyorum. Donk'u oyuna alır diye düşünüyorum Fatih hoca. Taylan'a çok yük biner. Marcao'nun da sarı kartı var. O da sürekli el kol oynayan bir oyuncu çünkü. Marcao, yenilen frikik golünde o faulleri çok yapıyor." ifadesini kullandı.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçını Rıdvan Dilmen yorumladı... Galatasaray'a karşılaşan Alanyaspor'un, maçın ilk yarısında beklediği penaltı pozisyonunu değerlendiren Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın en iyi tarafı kulübesi. 3-4 banko oynayabilen oyuncusu kenarda duruyor. Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonda ben vermem. Diğer ele çarpsa penaltı ama verilmemesi doğru karar. Etebo'nun iki sarısı doğru. Galatasaray'ın penaltısı da doğru karar." dedi.
Penaltı kararının verilmemesinin doğru bir karar olduğunu ifade eden Dilmen, "Alanya çok rahat geliyor. Maç 11'e 11 oynansa üç ihtimalli görünüyordu. Şimdi yine ortada görüyorum. Donk'u oyuna alır diye düşünüyorum Fatih hoca. Taylan'a çok yük biner. Marcao'nun da sarı kartı var. O da sürekli el kol oynayan bir oyuncu çünkü. Marcao, yenilen frikik golünde o faulleri çok yapıyor." ifadesini kullandı.
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