Galatasaray 3 puanı Babel ile kazandı

Cezalı Falcao’nun yerine forvette Diagne ile, sakat olan Belhanda’nın yerine ise Etebo oyuna başlayan Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılar, İstanbul’a sekiz eksikle gelen Ankaragücü’nü mağlup ederken zorlandılar.



ilk yarı boyunca etkili pozisyon bulmakta sıkıntı yaşayan ev sahibi ekibi, devrenin uzatma dakikalarında Saracchi’nin asisti ile Babel’in ayağından şık bir gol ile öne geçti.

İkinci yarıya da aynı 11 ile devam eden Fatih Terim,uzun zamandır ilk 11’de forma şansı bulamayan Diagne’yi sürpriz bir kararla 56. dakikada kenara aldı. Diagne’nin yerine Arda Turan; Saracchi’nin yerine Emre Taşdemir oyuna dahil olduktan sonra daha çok topa sahip olan sarı-kırmızılıların bu istatistiği skora yansımadı.

Maçın son bölümlerinde Ankaragücü, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Galatasaray, hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 13’e yükselten Galatasaray, üçüncü sıradaki yerini korurken Ankaragücü ise bir puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım haftaya Sivasspor deplasmanına giderken, Ankaragücü evinde Karagümrük’ü ağırlayacak.

Foto-Haber: Uğur Şenpire

