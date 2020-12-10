Galata Köprüsü’nde olta balıkçılığı yasaklanıyor mu?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler” konulu genelge gönderdi.

Olta balıkçılığı kaldırılmıyor ancak bir dizi tedbir kararı alındı.

Genelgeye göre sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

Kimi balıkçılar kararı yerinde bulurken kimileri ise isyan etti

"Biraz da otobüslere ve metrobüslere baksınlar, insanlar orada iç içe" diyen balıkçılar rağmen Galata Köprüsü'nde denetimler başladı.

Genelgeye göre köprü üzerinde gerekli yer işaretlemeleri yapılacak ancak bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bugün Galata Köprüsü’nde denetimler başladı. Polis memurları ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere anonslu dronelar ve Deniz Zabıtası da eşlik etti.



10 yıldır Galata Köprüsü’nde balık tuttuğunu söyleyen Cengiz Çullu, “Mesafelere bakıyorum. Normal standartlarda. Öncekilerde iç içe giriyorlardı devamlı. Ama iyi oldu. Artık 3 metre var. Otobüslerde de öyle halk minibüslerde de öyle iç içe. Şu anda mesafeyi korusalar hastalık bitecek. Daha iyi olacak” dedi.

Yıllardır Galata Köprüsü’nde balık tuttuğunu belirten Cafer Ayaz ise, “Şu anda mesafe kuralları güzel ama biraz da otobüslere toplu taşımalara ağırlık versinler. İnsanlar sabah akşam sırt sırta gidiyor. Bizim için iyi oldu 3 metre kuralı gayet memnunuz” diye konuştu.

